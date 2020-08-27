شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يناقش الموقف المالي للمشروعات وموقف المتقدمين لقانون التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، الموقف المالي للمشروعات الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء خاصة مشروعات مدينة طور سيناء المساجد، طريق الكورنيش، شارع 306، ميدان أفريقيا، ساحة العلم، الشاطئ العام، أعمال التجميل والرصف بطور سيناء في إطار المتابعة الدورية المستمرة للمشروعات الجارية بالمحافظة وذلك خلال الإجتماع الذي عقد بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المالية والمعنية ورؤساء المدن.

كما ناقش المحافظ موقف تطوير القاعة الرئيسية بالديوان العام ورفع الكفاءة وتجهيزها وافتتاحها اول اكتوبر 2020 في ذكري انتصارات اكتوبر المجيد، وأيضا تجهيز قاعة اللواء عادل كساب بمركز العمليات وادارة الأزمات بالديوان العام وافتتاحها قبل بدء أعمال انتخابات مجلس النواب.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المتقدمين لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بعد مد المهلة لـ 15 سبتمبر 2020 وتم التأكيد على رؤساء المدن بالإستمرار في تلقي رسوم الجدية عن المرحلة الأولي، وتسهيل الإجراءات والعمل خلال العطلات الرسمية تسهيلاً على المواطنين.

وطالب محافظ جنوب سيناء جميع المواطنين المتقدمين لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بسرعة التقدم خلال فترة المهلة المحددة وانهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح خلال المدة المقررة.