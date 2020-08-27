شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مليون جنيه فاتورة إنشاء لوحات توزيع كهرباء بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جولة ميدانية بتفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الطوايع بمدينة إسنا، والتي تم إنشاؤها على مساحة 1500م2 بتكلفة ٥٥ مليون جنيه تقريبا بجهد «١١ ألف ك.ف.أ» وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي ببندر إسنا وقرى الجبل وقرى جنوب إسنا.

كما تفقد سليمان، مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الدير التي تم إنشاءها، بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبًا بجهد «١١ ألف ك.ف.أ» وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي بقرى شرق إسنا، بدايةً من الشغب شمالا حتى الحلة جنوبًا.

كما تفقد سليمان، مشروع إنشاء كوبري الطوايع أعلى ترعة الرمادي والجاري إنشاؤه بعرض 10 م وحمولة ٧٠ طنًا بتكلفة 5 مليون تقريبا ليكون محور بديل لدخول مدينة اسنا من الناحية الغربية واستحداثا لشوارع جديدة وبديلة لفك الاختناق بقلب إسنا.

وخلال الجولة وجه رئيس مركز إسنا، الإدارة الهندسية والأملاك بإزالة المعوقات بالطريق الشرقي لترعة أصفون أمام لوحة توزيع الكهرباء وتوسعة الشارع لإدراجه بخطة الرصف ليكون بديلا للطريق النمسا الغربي ورصد اعمدة إنارة لهذا الطريق.

كما تم تفقد كوبري المشاة الجاري إنشاءه بجوار موقف الأقاليم أعلى ترعة اصفون، والذي سيتم إنشاؤه بعرض 2م وحمولة 30طن بتكلفة 2 مليون تقريبا لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي وسهولة الوصول لموقف الاقاليم وتسهيل على المواطنين لانتقال بين مواقف السيارات.

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