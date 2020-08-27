شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لبنان يلتقي بري والحريري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وسعد الحريري، والشيخ عبدالطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية.
كما أجرى سفير المصري في بيروت اتصالات ولقاءات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ورؤساء وزراء لبنان السابقين، تمام سلام ونجيب ميقاتي، وذلك في إطار الجهود المصرية للمساعدة على إنهاء الفراغ الحكومي والتعجيل بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفقا للأصول الدستورية وفي مقدمتها الاستشارات النيابية الملزمة، وبما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويتيح استعادة دعم المجتمع العربي والدولي، والبدء بتجاوز الأزمة الممتدة وحالة الاستعصاء السياسي التي يعاني منها لبنان الشقيق منذ أكثر من ١٠ أشهر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
97,825
-
تعافي
68,713
-
وفيات
5,317
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر في لبنان يلتقي بري والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.