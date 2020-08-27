شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لبنان يلتقي بري والحريري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب، وسعد الحريري، والشيخ عبدالطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية.

كما أجرى سفير المصري في بيروت اتصالات ولقاءات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، ورؤساء وزراء لبنان السابقين، تمام سلام ونجيب ميقاتي، وذلك في إطار الجهود المصرية للمساعدة على إنهاء الفراغ الحكومي والتعجيل بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفقا للأصول الدستورية وفي مقدمتها الاستشارات النيابية الملزمة، وبما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويتيح استعادة دعم المجتمع العربي والدولي، والبدء بتجاوز الأزمة الممتدة وحالة الاستعصاء السياسي التي يعاني منها لبنان الشقيق منذ أكثر من ١٠ أشهر.