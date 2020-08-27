شكرا لقرائتكم خبر عن عقد لتوصيل الكهرباء لمشروع الـ1.5 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد وشركة «إنارة» للطاقة، الخميس، عقد إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة في منطقتى المغرة وغرب المنيا في مشروع الـ1.5 مليون فدان لإمداد قطع أراضى المشروع في المنطقتين بالطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 400 ميجاوات.

وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان، إن الشركة قررت الاستعانة بشركات من القطاع الخاص لتوصيل الخطوط الرئيسية وإنتاج وتوزيع الكهرباء في المغرة وغرب غرب المنيا، بعد مناقشات ومفاوضات استمرت 3 سنوات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنتجة للكهرباء في مصر للوصول إلى أفضل وأسرع الحلول التي تأتى في صالح المنتفعين بأراضى المشروع من الراغبين في إدخال الكهرباء لأراضيهم خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة وافق على العرض المقدم من شركة «إنارة» لإنتاج الطاقة وتوزيعها، خاصة أن إدخال الكهرباء إلى أراضى المشروع من شأنه أن يغير شكل المشروع وعوائده الاقتصادية.

وأشار «حنورة» إلى أن الشركة قررت منح «إنارة» مقرًا مؤقتًا في المغرة وغرب غرب المنيا حتى تنتهى من تجهيز مقار ثابتة في مواقع المشروع لتتمكن من سرعة التواصل مع الراغبين في التعاقد على الكهرباء من المنتفعين بالمشروع، وإجراء الأبحاث واستطلاعات الرأى اللازمة معهم، لافتًا إلى أن التعاون مع «إنارة» في المشروع يبدأ بمحطات طاقة متجددة تمد المزارعين بالكهرباء خلال فترة سطوع الشمس كمرحلة أولى، وبعد ذلك توصيل الطاقة على مدار اليوم في المرحلة التالية، مطالبًا الراغبين في التعاقد بسرعة تقديم طلباتهم حتى يتم التواصل معهم لحساب حجم الأحمال المطلوبة، ثم التعاقد عليها، موضحًا أن السعر يوازى سعر الشبكة العمومية.

من جانبه، قال المهندس شريف مجدى الجبلى، رئيس مجلس إدارة «إنارة»، إن المشروع يشمل محطات للطاقة والتخزين باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 18 شهرًا.

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