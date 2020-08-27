شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم الخميس 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقها وكفر شكر، بينما سجلت 5 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس عند 9234 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الخميس وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2407 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1138 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1024 حالة، وقليوب 678 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 450 حالة إصابة