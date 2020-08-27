شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد أمل يؤكد خسارة إثيوبيا كثيرا بسبب تعنتها مع مصر والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الإفريقية بالمركز المصرى للفكر، منذ أكثر من شهر وتخفيضات المساعدات الأمريكية لواشنطن مطروحة اما المبلغ الذى تم تخفيضه فهو قليل بالنسبة التي تحصل عليها إثيوبيا من المساعدات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية لما جبريل: المهم هو القيمة الرمزية للقرار وأن ما ستدفعه إثيوبيا نتيجة التعنت مع جيرانها من مصر والسودان أكثر بكثير، ولم تعد الولايات المتحدة تنظر لإثيوبيا على أنها لاعب رئيسي خصوصا بعد الاضطرابات في الداخل الإثيوبى.

Advertisements

وأكد أنه في الغد سيتم تسليم ملف بنقاط التوافق والاختلاف في ملف سد النهضة والمفترض أن الجانب الفني تم وانتهى ولم تتبقى منه سوى رتوش بسيطة، وبالتأكيد مثلما غير التدخل الأمريكي في هذا الملف في الفترة الماضي وحوله من ملف إقليمى إلى ملف دولى سيؤثر تخفيض المساعدات لإثيوبيا في هذا الملف.