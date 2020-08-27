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التعليم العالى تكشف عن الجامعات غير المعتمدة فى مصر بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن هناك معايير لاعتماد الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطلاب من خارج مصر، أولها الأدلة الثبوتية أو التوثيقية التى تثبت أن الشهادة صادرة من تلك الجامعة أو المكان الذى يدعى أنه حصل عليها منه ونشترط أن تكون معتمدة وموثقة من الجهة المسئولة عن التعليم فى تلك الدولة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى أسامة كمال المذاع على قناة المحور: "هذا الاعتماد يكون موثقا من المكتب الثقافى فى القنصلية المصرية والخارجية المصرية والتى تثبت أن هذا اعتماد الدولة، وهناك دولا مثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وهناك دول نحن كمجلس أعلى صدر قرار أن الشهادات التى تأتى من هذه الدول لن تعتمد مثل الدول التى تسمى بقبرص التركية وأخرى مثل جورجيا فقط 5 جامعات ننظر فى اعتمادها وليست معتمدة و3 جامعات فقط فى أرمينيا".

وتابع: "إذا أحضر الطالب الإثبات للشهادة يتم معادلتها من خلال اللجنة العليا للاعتمادات ونعادل مناهج ومقررات ومن الممكن أن يكون القرار أنه يعادل ما يتم دراسته فى الجامعات المصرية أو لا تعادل أو تنقصها بعض المناهج وهذه هى الآلية المتبعة ، ولابد أن يتم متابعة ما هو منشور على موقع المجلس الأعلى للجامعات" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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