شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات المطار تلغى سفر راكب خليجى يحمل تحليل PCR إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الغاء سفر راكب خليجى، ويحمل تحليل PCR إيجابى، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية معه ونقله إلى مستشفى حميات العباسية .

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، إن أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب علي رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة، قام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، بالكشف علي جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR، وتبين وجود راكب خليجى يدعي "س.م" يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي .

وأضافت المصادر، أن علي الفور تم منع سفر الراكب وعزله بالمطار ونقله بسيارة العزل إلى مستشفي حميات العباسية تحت اشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار .

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وطبقت وزارة الطيران المدني، بجميع مطارات جمهورية مصر العربية، منذ منتصف أغسطس الجاري، قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر من غير حاملي الجنسية المصرية دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

وعدلت الحكومة المصرية، قبل أيام قليلة، قرار حظر الدخول إلى البلاد دون تحليل PCR، ليشمل جميع القادمين بما فيهم حاملي الجنسية المصرية القادمين من الخارج، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.