شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: دراجات كهربائية وأخرى للسيدات في المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن الاستعداد لطرح المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك ، و التي يتم من خلالها تقديم دراجات مدعومة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، مؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح عدد 6 الا فدراجة ، و التالية 10 الاف .

وأضاف صبحى في تصريحات لبرنامج معكم منى الشاذلى أن المرحلة الثالثة ستشهد الدراجات الكهربائية ولكن بعدد 150 دراجة فقط ، وستتسلم الوزارة عينة من الدراجات الكهربائية الأسبوع المقبل وهذه الدراجة تستطيع السير مسافة من 40 الى 60 كم ، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقدم دراجات خاصة للسيدات بمواصفات مختلفة عن الأخرى ، حتى يتحقق الهدف بأن تكون الدراجات أسلوب حياة .

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وكشف وزير الرياضة أن هناك من استغل المبادرة فى السوق السوداء و حاول بيع الدراجة عبر السوشيال ميديا ، لذلك سنقوم بعمل بعض الخطوات لتجنب ذلك ، منها وضع اسم وزارة الرياضة و المبادرة على الدراجة بالاضافة إلى إعلان سعر الدراجات حتى يعلم الجمسع السعر الحقيقى .

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "دراجتك صحتك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ليس مجرد عجلة ولكن لها عدة فوائد اقتصادية، حيث إن المواطن لن يدفع كثيرا للاستهلاك خلال قيادته للدراجة، متابعا: هناك أجيال كانت تذهب للمدرسة بعجلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه تم توفير في البداية 1000 دراجة ثم 1400 أخرى، متابعا: أدرنا الموضوع اقتصاديا بشكل جيد، وكل يوم نقوم بعمل يوم للجرى ويوم للدراجات، وبدأنا في المبادرة منذ يوم 16 أغسطس، وسنقوم بتوفير 6000 دراجة خلال الفترة المقبلة، وسنفتح نظام للحجز بشكل مختلف ونظام الدفع الإلكترونى، المشروع مستمر وأسعار الدراجات ستظل مناسبة وسنظل ندعمه.