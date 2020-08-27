شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة مبادرة حياة كريمة يكشف عن أهم المشروعات المنفذة بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف 143 قرية فى المرحلة الأولى من أصل 1000 قرية سيتم نهوهم فى نهاية العام المالى 2023-2024، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من 47 مشروع صرف صحى، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من 88 مشروع مياه شرب.

وأشار إلى أنه تم رصف 109 كيلو طرق وتطوير خدمات الكهرباء والإنارة بالإضافة إلى 147 مدرسة وتأهيل 22 ألف منزل في القرى المستهدفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" مع الإعلامية آية عبد الرحمن المذاع على قناة إكسترا نيوز: "المبادرة تستهدف فى المرحلة الأولى 1.8 مليون مواطن، وهناك داخل القرى من يحتاجون لرعاية أكبر ويصل عددهم إلى 53 ألف أسرة، والمرحلة الثانية طموحة جدا بعد نجاح المرحلة الأولى فقد تضاعفت استثماراتها إلى 8 مليارات جنيه وعدد القرى تضاعف وصل إلى 375 قرية، متابعا: "نريد أن نصل إلى تغطية 30% من القرى بشبكة الصرف الصحى وزيادة الإتاحة التعليمية ومياه الشرب" .

وتابع: "هناك حزمة من التدخلات لتغيير وتطوير شكل الحياة بالقرى المستهدفة في المرحلة الثانية وهى تستهدف القرى الأكثر فقرا وهى تنتشر ففي 14 محافظة أي نتحدث عن 55% من محافظات مصر ستستفيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.