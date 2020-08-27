شكرا لقرائتكم خبر عن الجراح هانى الطير يكشف أضرار ارتداء السيدات "الكعب العالى" على الرقبة والظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور هاني الطير، أحد الاستشاريين المصريين في علاج العظام والغضاريف في ألمانيا، من ارتداء السيدات "الكعب العالي"، مشيرا إلى أنه يتسبب في الإضرار بالقدم والظهر والرقبة، بالإضافة إلى ضرورة النوم ليلاً وعدم السهر، لأن فترة الليل يفرز الجسم مواد أثناء نوم الإنسان تعمل على زيادة كفاءة أجهزة الجسد، ومع السهر للعمل أو لأي أسباب أخرى يؤدي ذلك إلى الإضرار بتلك الأجهزة والتقليل من كفاءتها.

وأضاف الدكتور هاني الطير، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc، أنه يتمنى أن يفيد بلده وزملائه في تعريفهم الأساليب الجديدة في جراحات العظام.

وأوضح أنه نتيحة درجات الحرارة المرتفعة في مصر، فإنه من الصعب على المواطنين تعريض أبناءهم للشمس للحصول على فيتامين د، مشددا على ضرورة تعريض الأطفال من سن 10 أيام لأشعة الشمس بشكل يومي حتى يتشبع الجسم، ومن الممكن أن يجعلهم يتناولون فيتامين د من خلال الأطعمة، كما أن ممارسة الرياضة وسيلة هامة لتقوية العظام، كما أنه لابد من تزويد الجسد بالفيتامينات والكالسيوم، محذرا من اللعاب بشكل عنيف مع الأطفال لأنها قد تؤدي إلى إصابات مميتة.

وقال إنه ترك رياضة السباحة بسبب تعمقه في دراسة الطب، بعد أن حصل على ميداليات ذهبية وتوج بطلا على مصر وإفريقيا والعرب والبحر المتوسط، في سنه، ومثل مصر في أكثر من 60 بطولة دولية، مشيرا إلى أن نجله حصل على ميدالتين ذهبيتين، وتم تتويجه وهو في سن 7 سنوات بطلا على ولاية "بافاريا"