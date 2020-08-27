شكرا لقرائتكم خبر عن الأياتا تؤكد ضرورة تنفيذ إرشادات "الإيكاو" فى اقلاع الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى، إن إعادة رحلات الطيران للقارة بأمان أمر ضرورى لإعادة البناء بعد تراجعها، كما حث " الاياتا " الدول الأفريقية على اتخاذ خطوة إلى الأمام في ربط إفريقيا من خلال تسريع تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) لزيادة الانتعاش الاقتصادي بعد انتشار الفيروس.

ودعا الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا"، جميع الدول الأفريقية إلى اعتماد للتوجيهات الخاصة برحلات الطيران والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو"، وذلك من أجل ضمان سلامة الرحلات وسط أزمة انتشار فيروس كورونا ،

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واضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوى، إن الأولوية القصوى والفورية للطيران في أفريقيا هي تنفيذ إرشادات "الإيكاو" من خلال استئناف الرحلات الجوية ، لان هذا هو المفتاح لإزالة القيود الشديدة المفروضة على الحركة ، والتي أوقفت الكثير من صناعة النقل الجوي داخل القارة، وأثرت بشدة على الوظائف الفردية والاقتصادات بطريقة مباشرة وغير مباشرة .

وأكد " الأياتا" علي أن استئناف الطيران بأمان في إفريقيا من خلال تنفيذ إرشادات "الإيكاو" في اقلاع الرحلات الجوية أمرًا ضروريًا لتنشيط اقتصاد القارة وتشغيله ، حيث يشمل التشغيل التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، وتنفيذ التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكن ( في مقصورات الطائرات)، وارتداء الكمامات الطبية من قبل الركاب والعاملين ضمن القطاع، و استمرار عمليات تعقيم وتطهير مجدولة لجميع المناطق المحتملة التي يمكن أن يصل إليها الركاب دون استثناء، بالإضافة إلي الفحص الصحي الذي يمكن أن يشمل الإفصاح الذاتي قبل الطيران وبعده، فضلاً عن فحص درجة الحرارة والمراقبة البصرية التي تجريها الأطقم الطبية بشكل دوري، وتتبع توجهات المسافرين وموظفي الطيران حيث يجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، و استخدام النظم الإلكترونية لتجنب المعاملات الورقية داخل المطارات .