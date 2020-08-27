ضبط متهمين اثنين في واقعة فيديو "هروب خنزير من مطعم بالأميرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط القائم على تصوير وتركيب مقطع فيديو "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية". ورصدت الجهات المعنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية". ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على عملية التصوير وآخر قام بتركيب مقطع الفيديو وفبركته. واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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