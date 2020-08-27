مباحث المرور تلقي القبض على " ابن القنصل " في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أخطر مزور داخل وحدة مرور.

البداية عندما تمكن العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بالقاهرة، والرائدان علي موسى ومحمد كمال، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة لقيامه بتزوير وترويج المستندات والمحررات الرسمية وبحوزته العديد من المستندات المزورة والأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير وذلك حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وضبط بمسكنه الآتى عدد 12 شهادة جامعية مزورة، عدد 2 بيان نجاح مزورين، عدد 113 بطاقة تموين ذكية مزورة، عدد 18 إستمارة تحديد بيانات مالك مركبة مزورين، عدد 43 رول رخص تسيير خالية البيانات مزورين، عدد 46 نموذج تحقيق شخصية مزورين،الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير عبارة عن ماكينة تصوير، ماسح ضوئى، جهاز لاب توب، ماكينة فورى.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .