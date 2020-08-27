محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب شاب ببتر إحدى قدميه تحت عجلات قطار بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بإصابة شاب صدمه قطار بمركز الحوامدية.
وكشفت تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، أنه أثناء عبور شاب مستقلا دراجة نارية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار تصادف مروره بسرعة عالية، ما أسفر عن بتر إحدى قدميه.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر أحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بتر قدم شاب تحت عجلات قطار في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.