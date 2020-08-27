بتر قدم شاب تحت عجلات قطار في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب ببتر إحدى قدميه تحت عجلات قطار بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بإصابة شاب صدمه قطار بمركز الحوامدية.

وكشفت تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الحوامدية، أنه أثناء عبور شاب مستقلا دراجة نارية شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار تصادف مروره بسرعة عالية، ما أسفر عن بتر إحدى قدميه.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر أحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.