تفاصيل لقاء وزير الرياضة بمجلس نادي الصحفيين.. وشبانة: الاستلام خلال أشهر قليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن العمل بنادى الصحفيين سيستأنف خلال الأيام القادمة، و سيكون لائقا بالصحفيين ومناسبا لطموحاتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة النادى برئاسة محمد شبانة وحضر اللقاء محمد نجم أمين الصندوق وأحمد ثروت عضو مجلس الإدارة.

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وقال وزير الشباب والرياضة إنه استجاب لمطلب مجلس الإدارة الحالي بتطوير النادى من منطلق أهمية النادى بالنسبة للصحفيين وليكون مناسبا للقاءاتهم وتجمعاتهم مشيرا إلى أنه منذ سنوات طويلة كان يزور النادى وقت رئاسة الكاتب الراحل الكبير محمود السعدنى ومن بعده الكاتب الكبير إبراهيم حجازى ويعرف قيمة النادى جيدا.

ومن جانبه قال محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين إنه فى غضون أشهر قليلة سينتهى العمل بالنادى وسيتم استلامه فى حفل كبير يليق بالصحفيين مشيرا إلى أنه التقى بالدكتور أشرف صبحى وسيقوم الوزير بزيارة موقع النادى على الطبيعة يوم الاثنين المقبل ليتابع بنفسه الأعمال الإنشائية وما وصلت إليه الشركة المنفذة وهى مصنع الطائرات وتتبع الوزارة .

وقال شبانة إن وزير الشباب والرياضة وعد بنادى يليق بالصحفيين ويليق بمكانتهم .