مصر | "كان بيعدي شريط السكة الحديد".. بتر رجل شاب في حادث قطار بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "كان بيعدي شريط السكة الحديد".. بتر رجل شاب في حادث قطار بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شاب بـ"بتر إحدى رجليه"، إثر اصطدام قطار به، حال عبوره شريط السكة الحديد بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بإصابة شخص إثر اصطدام قطار به، حال عبوره شريط السكة الحديد بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

انتقل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال عبور شاب مستقلا دراجة نارية، شريط السكة الحديد، تصادف قدوم قطار، ما أسفر عن اصطدامه به، ونتج عن الحادث بتر احدي رجليه.

وجري نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.