مصر | السجن 5 سنوات لمسؤول بإدارة دسوق الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لمسؤول بإدارة دسوق الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اودعت محكمة طنطا الاقتصادية حكمها فى القضية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ حضوريا على كل من المتهمين (ع.ا) ‏فني هندسة بإدارة دسوق الزراعية، و(ع ا. ج) عامل، و(م.ي) ‏بمجال إستراد وتصدير التوكيلات التجارية، و(م.ا) ‏صاحب محل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه لكل متهم، كما حكمت غيابيا بذات العقوبة على كل من المتهمين (ا.ق) ‏، (ع. ع ا) صاحبى محال للمجوهرات، و(ا.ا.ق) تاجر مجوهرات، و(ع.م) عامل أمن.

‏وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين لتكوينهم تشكيل عصابى للاتجار بالنقد الأجنبي وتغيير العملات خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها بذلك محققين أرباح مادية كبيرة بما يضر باقتصاد الدولة ومارسوا نشاطهم الإجرامي بين محافظات الجمهورية وقد باشرت النيابة تحقيقاتها ‏مع المتهمين حتى صدر الحكم المشار إليه.