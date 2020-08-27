أخبار مصر | وزير الرياضة للشباب: لا بد أن ننتبه لقوى الشر التي تتربص بمصر (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة للشباب: لا بد أن ننتبه لقوى الشر التي تتربص بمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشباب، اليوم الخميس، بالانتباه لقوى الشر التي تتربص بمصر.

وأضاف "صبحي"، خلال لقاءه مع شباب محافظة بورسعيد، بقاعة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، أن قوى الشر تتربص بمصر، وعلى كل شاب أن يفكر ويبدع وينتج في مجاله، فالتحديات عديدة والشباب هم الأمل، والفرص المتاحة أمامهم غير مسبوقة، والرئيس دائما يساند الشباب بشتى الطرق والمجالات.

وأكد أن مصر تواجه تحديات خارجية عديدة تتعامل معها الدولة المصرية بمنتهى الدقة والتخطيط والحراك في شتى المجالات الذي نلمسه في تحركات القيادة السياسية.

وكان وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد قد افتتحا المشروع القومي للاسكواش بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، ومن المنتظر أن يشاركا، صباح غدا الجمعة، في مارثون دراجات للاحتفال بالمشروعات القومية يبدأ من أنفاق جنوب بورسعيد، بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة.