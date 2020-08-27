أخبار مصر | وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا اليوم، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، وذلك في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مشيرًا إلى حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.

وأضاف أن الوزيرة أكدت تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديري المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل، كما وجهت الشكر والدعم لهم لاستمرار النجاح والإنجاز الذي حققوه منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

