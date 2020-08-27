أخبار مصر | تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس 72 ساعة قادمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس 72 ساعة قادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة خلال 72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة وشمال الصعيد طقس يشهد طقس مائل للحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدًا الجمعة والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة علي معظم البلاد.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، حافظا علي سلامتهم.

وتتوقع الهيئة أن يشهد يوم السبت طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد اما عن يوم الأحد شديدة الحرارة علي معظم البلاد ومعتدل علي السواحل الشرقية.

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وعن أبرز الظواهر الجوية يومي السبت والأحد والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي إلى وجود تقلبات جوية

توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة:



وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وعن درجات الحرارة يوم الأحد، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43للعظمى والصغرى 30.

