شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تمليك المنازل بجنيه للمتر في المدن.. و50 قرشًا بالقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، افتتاح مشروع تطوير مدينة العريش خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأعلن المحافظ أنه يجري الانتهاء من مشروع تطوير العريش الذي يشمل تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين (الشهداء «الساعة سابقا»، بنك القاهرة، جامع النصر، السادات، وميناء العريش ) إلى جانب رفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية الموصلة اليها ليتم افتتاحها خلال الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المقبلة.

وناشد المحافظ المواطنين بالتوجه إلى مجالس المدن لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة 25% من إجمالي القيمة كجدية على التصالح طبقًا للقانون الذي تم مد العمل به لمدة شهر تنتهي في 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى إصدار توجيهاته إلى مجالس المدن بالتسهيل على المواطنين، وأن المحافظة تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأعلن المحافظ أنه جارٍ إصدار قرار آخر بتخفيض نسبة 25% من إجمالي القيمة تسهيلا على المواطنين بعد استكمال كافة اجراءات التصالح، وأنه لن يتم التصالح إلا بعد السير في اجراءات التقنين، وأن هناك لجنتين لتحديد سعر الأرض المقام عليها المبنى: لجنة ابتدائية لتحديد القيمة ولجنة عليا لتحديد السعر النهائى بعد تخفيضه.. علاوة على ما يحدده المحافظ من تخفيض آخر بعد عرض تقرير اللجنة، وذلك للتسير على المواطنين وتخفيفا عليهم.

وحول القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بتملك أهالي سيناء منازلهم وتقنين أوضاعهم، أكد المحافظ أنه تم مده لمدة عام، وأن هذا القانون يسمح للمواطنين بتملك منازلهم وبحد أقصى مساحة 600 مترا مربعا بسعر جنيه واحد للمتر المربع في المدن و50 قرشا فقط عن المتر المربع بالقرى، وأن القانون يتم تطبيقه على كل من لدية منزلا مبنيا قبل العمل بالقانون في يناير 2012.. على أن يتم اثبات ذلك بالمستندات الرسمية من رخص البناء أو تركيب عدادات المياه والكهرباء وغيرها، حيث يحصل المواطن على عقد رسمى من المحافظة ويتم تسجيله بالشهر العقارى لاثبات ملكيته للبناء.

وأضاف أن تقنين الوضع هو قيام المواطن بسداد سعر الأرض المبنى عليها بالمخالفة، حيث يتم سداد نسبة 25 % من قيمتها بعد التخفيض، وسداد الباقى على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، أي على 12 قسطًا، ويتم تحرير عقد بيع ابتدائي من المحافظة لحين انهاء اجراءات التصالح، وبعدها يتم تحرير عقد بيع نهائى يمكن تسجيله في الشهر العقاري.

وأوضح المحافظ أن قيمة سعر المتر تبدأ من 50 جنيها حتى 2000 جنيها حسب المكان والمنطقة والموقع.. حيث تم تقسيم مدينة العريش مثلا إلى 12 قطاعا، ولكل قطاع سعر محدد.. كما أنه داخل كل قطاع تم تحديد السعر حسب الموقع والتميز والقرب من الشوارع الرئيسية وغيرها.. مؤكدا بأن شمال سيناء من أقل المحافظات في تقدير مبالغ قيمة التصالح، وأنه يتم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين .

وطمأن المحافظ أصحاب الشاليهات المقامة على شاطىء البحر بأنها باقية في أماكنها ولن تمس.. طالما التزم أصحابها بترخيص البناء على المساحة المحددة.. إلا أنه سيتم ازالة كافة المخالفات والمساحات الزائدة عن ترخيص البناء .

وأعلن المحافظ أن الاتصالات مستمرة مع الجامعات الخاصة لتوفير منح دراسية لطلاب المحافظة والمتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة للدراسة مجانا في مختلف الكليات الجامعية، وذلك نظرا للظروف الخاصة بالمحافظة.. مشيرا إلى أن الجامعة المصرية الصينية كانت أول جامعة تخصص منح دراسية للطلاب المتفوقين للدراسة في كليات: الهندسة والتكنولوجيا، الاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعى.. كما أرسلت الجامعة الألمانية عددا آخر من المنح، وجارى التواصل مع جامعة سيناء وغيرها من الجامعات الخاصة.. حيث يتم توزيع المنح على الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة بشروط الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسى 2019 / 2020 من شمال سيناء، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من المحافظة، وأن يكون حاصلا على مجموع الدرجات المؤهل للقبول في الكليات بالجامعات المختلفة .

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وأكد المحافظ على الاهتمام بقطاع التربية والتعليم والاستعداد للعام الدراسى الجديد بتوفير المنشآت اللازمة لقبول جميع أبناء المحافظة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية ومنع التكدس.. حيث يتم التوسع في فصول الكى جى والمدارس التجريبية لتلبية احتياجات أولياء الأمور في التحاق أبنائهم بها، منوها بأن منظومة التعليم في التجريبيات على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم بفضل العاملين بها، وأنه توجد عدد 4 مدارس تجريبية فقط على مستوى المحافظة، وأنه جارٍ العمل على انشاء مبنى للمدرسة اليابانية وافتتاحها العام القادم كنوع جديد من التعليم المتميز داخل المحافظة ولتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن المحافظ أنه حريص على تقديم الخدمة لجميع المواطنين في مختلف المجالات دون محاباة أو تمييز لأحد دون الآخر، مؤكدًا أنه لم يطلب أي استثناء، وقد تنازل عن حصته في الوحدات السكنية وطالب بتوزيعها بالكامل عن طريق اللجان المختصة، كما رفض الاحتفاظ بأي استثناء لقبول الأطفال في المدارس التجريبية أو الابتدائية وغيرها، وترك جميع أمور عملية القبول للجهات المعنية ووفقا للقواعد والاشتراطات المقررة دون استثناء.

ولفت المحافظ إلى استقرار الوضع بالمحافظة بالنسبة لفيروس كورونا، وقلة الإصابات وزيادة نسبة الشفاء.. مطالبا باستمرار اتباع تعليمات الدولة واتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع انتشآر المرض والحرص على حماية أهالى المحافظة من الإصابة.