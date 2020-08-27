شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: «بن لادن» أخذ دعم من أمريكا 5 مليار دولار ولكنه انقلب ضدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاستراتيجى اللواء سمير فرج، إن الحروب مثل أي شيء، بدأنا بحروب الجيل الأول، فالمعابد الفرعونيةن قالت إن أول جيش في التاريخ هو الجيش المصرى، نم خلال التجمعات الكبيرة، وجها لوجها بالقوس والرمح، واستمر هذا الوضع، حتى ظهر حروب الجيل الثانى، وهى البارود، فرأينا البندقية والمدفع، وهذه كانت ميزة نابليون بونابرت، فالتشكيلات تدخل الحروب بالبندقية، ثم حروب الجيل الثالث، وحدثت بالدبابة والطائرات والمدافع والصواريخ، وشهدنا فيها الحربى العالمية الأولى والثانية.

وأضاف خلال برنامج «المصرى أفندى»، على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن حروب الجيل الثالث تنقسم إلى الحروب المعروفة للجميع، وحرب نووية، وهذه لم تحدث من قبل، بل حدثت ضربة ذرية فقط، من أمريكا ضد اليابان بسبب تدمير الأخيرة لأسطول أمريكا.

وتابع فرج، ظهر مصطلح الحرب بالوكالة، وأكبر خسائر خسرتها أمريكا في حياتها في حرب فايتنام، ويقدر بحوالى 58 ألف قتيل، وبالتالى فكرت إدارة البحوث والتطوير، ففكرت في الحرب بالوكالة، وبالفعل نفذوا الفكرة في أفغانستان، خوفا من قدوم السوفيت، فأستغلوا المجاهدين، بحجة أن الروس ملحدين، ومنحت أمريكا بن لادن 5 مليار دولار لمحاربة الشيوعيين في أفغانستان.

واستطرد فرج، أمريكا حضرت بن لادن الذي أنشأ تنظيم القاعدة، فتحول الأمر ضدهم، ولكن فشل مشروع الحرب بالوكالة، لأن تنظيم بن لادن أخرج الدواعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأكد فرج، عقيدة مصر هي الدفاع الثابث، ولكن في الغرب الدفاع المتحرك، وهو نفس أسلوب إسرائيل في سيناء، وفى حرب أكتوبر 73، أثبتت مصر، فشل فكرة الدفاع المتحرك، وهو ما جعل البنتاجون تفكر في تطوير هذه المنظومة الدفاعية.

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