شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن والشعب الجمهورى» يتحالفان فى «إعادة الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأحزاب التى تخوض جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ- المقررة فى 6 و7 سبتمبر المقبل بالخارج، و8 و9 من نفس الشهر بالداخل، تحركاتها لدعم مرشحيها فى 14 محافظة على 26 مقعدًا فرديًا، إذ يتنافس (مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، النور، الاتحاد، المؤتمر، والحركة الوطنية)، وسط دعم كبير من الفائزين من الجولة الأولى.

وتشهد جولة الإعادة تحالفًا انتخابيًا بين «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهورى»، إذ اتفق الفائزون من كلا الحزبين على دعم مرشحيهم، ولجأ غالبية الباقين للإعادة إلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبرامجهم الانتخابية، فى ظل غياب التجمعات الجماهيرية، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وعقدت أمانات المحافظات لـ«مستقبل وطن»، اجتماعات متواصلة لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، وحث المواطنين على المشاركة فى عملية التصويت، وتذليل أى عقبات داخل اللجان الانتخابية، إذ تنطلق جولة الإعادة فى

المنوفية بين مرشحين لـ«مستقبل وطن» ومرشح لحزب «النور» وآخر مستقل، وبين مرشحين لـ«مستقبل وطن» وآخر لـ«النور» فى كفر الشيخ، وأيضًا بين مرشح لـ«مستقبل وطن» وآخر مستقل فى كلا من الجيزة وبنى سويف، كما تجرى فى القليوبية بين مرشح لـ«الشعب الجمهورى» وآخر مستقل.

وتجرى الإعادة- كذلك، بين 3 مرشحين لـ«مستقبل وطن» و3 مستقلين فى أسيوط، و5 مرشحين لـ«مستقبل وطن» واثنين لـ«حماة الوطن» واثنين مستقلين ومرشح لحزب «الاتحاد» فى سوهاج، وفى قنا يتنافس مرشحين لـ«مستقبل وطن» ومرشح لـ«الشعب الجمهوري» ومرشح لـ«حماة الوطن» ومرشح لحزب المؤتمر وآخر مستقل، وفى الأقصر بين مرشحين لـ«مستقبل وطن» وآخر مستقل، وفى دمياط بين مرشح لـ«مستقبل وطن» وآخر لـ«الحركة الوطنية»، وفى بورسعيد بين مرشح لـ«مستقبل وطن» وآخر مستقل، وفى الإسماعيلية بين مرشح لـ«مستقبل وطن» وآخر مستقل، وفى مطروح بين مرشح لـ«مستقبل وطن» ومرشح «النور».

وكثف «الشعب الجمهورى» تحركاته فى القليوبية لدعم مرشحه فى الإعادة، أبو سريع إمام، الصحفى، أمام منافسه المستقل، خالد عرمان، وانتشر شباب الحزب فى المحافظة لحث المواطنين على المشاركة من خلال حملات طرق الأبواب والمؤتمرات المصغرة بالمحافظة.

وأجرى المرشحان، جولاتهما بنطاق المحافظة لعرض برامجهما الانتخابية، وحث المواطنين على النزول والمشاركة، بجانب مضاعفة الجهود على مواقع التواصل الاجتماعى، لمغازلة الناخبين وكسب تأييدهم، وعقد «أبوسريع» لقاءات مكثفة بقرى ومركز طوخ، مسقط رأسه، تم خلالها دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات، بهدف الحفاظ على فارق الأصوات مع منافسه، الذى وصل إلى 75 ألف صوت فى المرحلة الأولى.

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وفى دمياط، دشن العديد من الشباب حملة لدعم «أحمد البلشى»، مرشح «مستقبل وطن»، واستقبله الأهالى بالطبل والمزمار البلدى والألعاب النارية خلال جولته فى عدد من القرى بمركزى (كفر البطيخ وكفر سعد)، وقام العديد من أعضاء الحزب بتغيير صورتهم على حساباتهم الشخصية بموقع «فيسبوك»، ووضعوا صورة «البلشى» ورقمه ورمزه الانتخابى، لدعمه فى جولة الإعادة، أمام منافسه «حمدى عبدالمجيد شلبى عاشور»، الشهير بـ«العمدة»، مرشح «الحركة الوطنية» الذى يحظى بشعبية واسعة بين أهالى قريته «الركابية».

كما واصل مرشحو الإعادة على 3 مقاعد فردية بقنا، تحركاتهم فى دواوين العائلات الكبرى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، إذ يخوض 6 مرشحين الجولة الثانية.