شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق مكتب التنسيق باب التقديم للمرحلة الأولى، أمس، وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق فور الانتهاء منها.

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 149 ألفًا و500 طالبًا للعام الجامعى 2020 /2021.

استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة حلوان 477 طالبًا لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالكليات منذ فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى، إذ استقبل المعمل المركزى بالحرم الجامعى 112 طالبا، واستقبل معمل كلية الهندسة بحلوان 106 طلاب، ومعمل كلية الهندسة بالمطرية 203 طلاب، وتوافد على معمل كلية الفنون الجميلة 29 طالبا، ومعمل كلية التربية الموسيقية 27 طالبا.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، التزام الطلاب وأولياء أمورهم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال عملية تسجيل الرغبات، لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، أنه يتم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلى حتى يتم استقبال الطلاب فى سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.

كما استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس، أمس، 162 طالبا، حيث توافد 64 طالبا على معامل التنسيق الإلكترونى بكلية الآداب، و42 طالبا على معامل كلية الهندسة، بينما توافد 26 طالبا على كلية الحاسبات والمعلومات لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الإلكترونى بها 17 طالبة، فيما توافد 13 طالبا على معامل كلية الزراعة.

وفى المحافظات، أنهت مكاتب التنسيق، أمس، استقبال طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للقبول بالمرحلة الأولى، ففى الشرقية، استقبل مكتب تنسيق جامعة الزقازيق 270 طالبًا منذ فتح باب التسجيل.

وفى الإسكندرية، أعلنت معامل التنسيق الإلكترونية المخصصة بـ6 كليات فى جامعة الإسكندرية لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى عن استقبال 98 طالبا جديدا أمس، ليصل إجمالى الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح باب التسجيل إلى 1838 طالبا.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة خصصت 6 معامل إلكترونية لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم بالمجان، موزعة بكليات الآداب، والتربية، والعلوم بمحرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية للطالبات بسموحة.

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وأشار إلى أن معمل كلية الهندسة سجل رغبات أمس لـ24 طالبا، والتربية لـ301، والعلوم لـ19، والمدينة الجامعية طالبات سموحة لـ16، والآداب لـ18، والتربية الرياضية بنين لـ21 طالبا.

وفى المنيا، قال الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه لم تصل آليات تنفيذ تعديلات قانون الجامعات المتعلقة بمعاقبة الطلاب الراسبين، مؤكدا أن الجامعة هى الوحيدة على مستوى الجمهورية الأقل فى المصروفات الدراسية والتى لا تتجاوز 500 جنيه.

وأضاف «فرحات»، فى تصريحات صحفية، أن القانون تضمن إعفاءات للطلاب غير القادرين، وتطبيق لائحة كل جامعة فيما يتعلق بمصروفاتها، مطمئنًا أولياء الأمور والطلاب بأن العقوبات لا تتجاوز قيمة المصروفات الدراسية السنوية.