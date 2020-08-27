شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» ترفض إجراء تحليل pcr بالمعامل الخاصة للسائحين وتقصرها على «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة السياحة والاثار شركات السياحة بمختلف المحافظات من القيام باجراء تحليل pcr للسائحين بالمعامل الخاصة وطالبت الوزارة مسؤولي غرفة شركات السياحة بان يكون التحليل من خلال معامل وزارة الصحة .

وطبقا للخطاب الصادر من مجدي شلبي وكيل اول الوزارة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين والمرسل إلى حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وتم إرساله لشركات السياحة بالبحر الاحمر.

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه انه تلاحظ في الآونة الاخيرة لجوء عدد من شركات السياحة باجراء تحليل pcr للسائحين الأجانب في معامل خاصة .

وطالب شلبي باتخاذ اللازم بتعميم منشور للتنبيه على كافة الشركات السياحية بعدم التعامل مع المعامل الخاصة في اجراء تحليل pcr للسائحين ووجوب الرجوع لوزارة الصحة كونها الجهة الوحيدة التي تقوم بعمل المسحات ورفض أي تحليل ومسحات تتم في المعامل خارج وزارة الصحة وذلك من منطلق حرص وزارة السياحة وغرفة الشركات على حياة السائحين .

فيما تباينت آراء ووجهات نظر العاملين في القطاع السياحي بالبحر الاحمر حول تأثير قرار مجلس الوزراء بتطبيق تحليل pcr سلبي للقادمين إلى مصر وان يكون التحليل سلبيا قبل ٧٢ ساعة وذلك بداية من اول سبتمبر المقبل وذلك على الحركة السيباحية سواء بالسلب أو الإيجاب وأيد عدد من العاملين بالقطاع القرار فيما رفض اخرون القرار.

واكد الرافضون للقرار وبينهم محمود عرفة مدير باحدي شركات السياحة الكبري الجالبة من مختلف الاسواق ان عددا من شركات السياحة في اوكرانيا اكد وجود تأثير على الحجوزات ورفض السائحون اجراءالتحليل وذلك لعدم تحملهم أي مبالغ مالية إضافية على قيمة حجز الرحلة وان عدد كبير الغي رحلته وطلب استبدالها بدول أخرى واضاف عرفة ان القرار سيؤثر تأثيرا كبيرا على السياحة القادمة إلى مصر .

واكد المؤيدون للقرار وبينهم احمد على مرشد سياحي ان عدد من الدول طلبت اجراء التحليل لكل الزائرين حتي يتم السماح بفتح الرحلات مع مصر والموافقة لشركات السياحة بتنظيم رحلات حتي يتم التأكد بان جميع السائحين الذين سيخالطون مواطني بلادهم خالون من أي اصابات بكورونا وخلال العودة إلى بلادهم يعودون بشكل امن كما ان التحليل حماية للعاملين بالفنادق والقري السياحية من أي عدوي محتملة وحماية البلاد من دخول مصابين ممن يحملون الفيروس وان هذا الإجراء يتناسب مع الاجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مواطنيها من العدوي .

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كما أيد عدد من مسؤولي شركات السياحة والعاملين بها على أهمية قرار رئيس الوزراء الذي صدر مؤخرا بشأن توفيق أوضاع شركات السياحة في ظل استمرار التهديد بعدوى فيروس «كورونا»، وعدم الوصول للقاح معتمد حتى الآن، عن طريق وجوب إجراء تحليل الـ «PCR» للقادمين من الخارج، للكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية، قبل 72 ساعة من الوصول للأراضى المصرية، بداية من سبتمبر المقبل.

ويطبق قرار مجلس الوزراء اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، حيث نبهت وزارة الطيران المدنى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان فإن الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب ) معفيين من تقديم شهادة تحليل الPCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.