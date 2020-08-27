شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بني سويف: تشكيل 7 لجان فرعية بكل وحدة محلية لمواجهة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام شادي السكرتير العام بأنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالعمل على تفعيل دور فرع المجلس الإقليمي للسكان في خدمة القضية السكانية بالمحافظة، حيث تم لأول مرة وكإجراء نوعي جديد تشكيل 7 لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع لمتابعة تنفيذ أنشطة الخطة السكانية على مستوى المحافظة، والدفع بجهود المجلس وتوصياته الخاصة بكل مكونات وأنشطة وبرامج مواجهة مشكلة الزيادة السكانية

وأشار السكرتير العام إلى أن الهدف من اللجان الفرعية هو العمل والمتابعة الميدانية القريبة من المواطنين بالقرى والمدن، ولضمان تقييم دقيق وميداني لمجموعة الأنشطة المنفذة على أرض الواقع، وذلك لتقييم الوضع أولا بأول ودعم نقاط القوة وتلافي نقاط الضعف، وفي إطار الدفع بجهود الدولة في هذا لمجال، مشددا على أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم يتابع مستجدات هذا الملف بشكل مستمر، وأن سيادته دائم التوجيه بضرورة تحقيق تقدم ملحوظ في النتائج في القريب العاجل

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية برئاسة اللواء هشام شادي السكرتير العام، لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الإقليمي للسكان بالمحفظة برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي تعقد اجتماعته كل 3 أشهر، حيث أكد السكرتير العام على أنه تمت مراعاة التكامل في تشكيل اللجان الفرعية التي تجوب المراكز والقرى لمتابعة تطورات القضية السكانية، واعداد تقرير فنية ميدانية عن ماتم انجازه، حيث حضر اجتماع اللجنة التنسيقية: الأستاذة نجلاء محمد مدير فرع المجلس القومي للسكان، والأستاذ أشرف عبدالعظيم وكيل الفرع، والأستاذة نيرمين محمود مقرر مجلس القومي للمرأة ببني سويف، وباقي أعضاء اللجنة من الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم، وتنظيم الأسرة ومحو الأمية وغيرهم

وأوضح السكرتير العام أن اللجان ستكون برئاسة رئيس المركز والمدينة، ويكون مسؤول تنظيم الأسرة بالوحدة المحلية هو المقرر للجنة، بجانب عضوية: مسؤولي ومديري تنظيم الإسرة بالإدارة الصحية، والاعلام السكاني، والشباب والرياضة بالمركز، والأوقاف ،والمجلس القومي للمرأة بكل مركز، والادارة الاجتماعية، ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة بالإدارة الزراعية، وتنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية، والتربية السكانية بالإدارة التعليمية، ومتابع المجلس القومي للسكان، منوها على أن عنصر التكامل متوافر في التشكيل، بجانب أنه تم وضع آلية للتواصل الدائم بين كل الأعضاء.

ونقل السكرتير العام توجيهات المحافظ لكل مكونات منظومة العمل بالعمل على تقديم كل سبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومى للسكان، من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى، وأهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال، مطالبًا بتوفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح في كل أنشطة المجلس بالمحافظة، حيث أن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية، والتي تجعل الدولة في سباق مع الزمن دائما لتحقيق التنمية، لأن المطالب في زيادة مستمرة بسبب الزيادة السكانية المطردة.

وطالب السكرتير العام بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والسلوكيات الصحية مع التركيز على القطاع الريفى والقرى والنجوع، وذلك من خلال استخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة ومشاركة المجتمع المدنى في هذا المجال المهم من خلال تفعيل دور وسائل الإعلام، ودور المسجد والكنيسة، والجمعيات الأهلية، والجامعة، والمجلس القومي للمرأة والشباب، فضلا عن أهمية دور بعض المؤسسات الحكومية كالشباب والرياضة والتربية والتعليم، منوها أن ذلك كان السبب الرئيسي في تشكيل اللجان الفرعية

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