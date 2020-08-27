شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة: شكوي طلاب إعلام من عدم تكافؤ الفرص بالامتحان مازالت قيد التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جامعة المنصورة، أن شكوي بعض طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام بكلية الآداب من تخوفهم من عدم تكافؤ الفرص فيما بينهم بشأن امتحان إحدى المواد ما زالت قيد التحقيق بالجامعة ولم تنتهي بعد.

وشددت أنه انطلاقا من رسالتها السامية للمجتمع، تحرص كل الحرص على وضع الحقائق في نصابها الصحيح احتراما لحق المجتمع في المعرفة ووضع الحقيقة أمام الرأي العام في كل أمر من الأمور، وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر عبر تلك الوسائل .

وقالت إنه توضيحاً للحقيقة، «فإنه قد وردت شكوى لإدارة الجامعة من بعض طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة يعبرون فيها عن تخوفهم من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، إثْرَّ ما تردد فيما بينهم بخصوص امتحان إحدى المواد بقسم الإعلام، قبل انعقاده بسويعات قليلة، فقد قامت الجامعة باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على مصلحة الطلاب والقيم والتقاليد الجامعية الأصيلة وذلك منذ انعقاد الامتحان حتى الانتهاء من أعمال التصحيح .

وأضاف البيان «عندما تبين من خلال هذه الإجراءات الاحترازية وجود بعض الدلائل التي قد تشير إلى مدى مصداقية ما أثير بالشكوى بعد عملية تصحيح أوراق الإجابة، فقد تم إحالة الواقعة للتحقيق لاستجلاء الحقيقة، ومازالت قيد التحقيق بكلية الحقوق بالجامعة ولم تنتهِ بعد».

وأهابت الجامعة بكافة الأشخاص وكذا وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم استباق نتائج التحقيق، وحذرت من نشر أي أخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها ،من شأنها المساس بالجامعة أو أي من قياداتها، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز في حقها أوفى حق أي ٍ من منسوبيها«.

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