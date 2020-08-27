شكرا لقرائتكم خبر عن حظر دخول جميع الجنسيات إلى مصر دون إجراء تحليل «PCR» للكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت سلطة الطيران المدني المصري تقررحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية قبل ٧٢ساعه على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة ) ويستثني من هذا القرار الأطفال أقل من ٦ سنوات من مختلف الجنسيات .
وقالت السلطة، في بيان، مساء الخميس، إنه يطبق هذا القرار اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ وإلي حين إصدار تعليمات أخرى.
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