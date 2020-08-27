شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات حكومية سيتم تطبيقها بداية من سبتمبر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارات الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء المتعلقة بعودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى اعتباراً من غدا 28 أغسطس الجاري، وأن تكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود 10 دقائق واستمرارغلق الزوايا والمساجد التي لا تسرى عليها الضوابط والشروط، واستمرار منع إقامة أى مناسبات في دور المناسبات لتظل مغلقة، مع استمرار غلق أماكن الوضوء

وتضمنت القرارات ، أنه اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بتحليل PCR على جميع القادمين من الخارج قبل 72 ساعة من الموعد المحدد لاقلاع الطائرة القادمة لمصر وقبل 72 ساعة من الوصول للاراضى المصرية للقادمين برا أو بحرا واستثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات من القرار ،

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وتضمنت القرارات ، أنه اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل سيتم السماح بالأنشطة السياحية الثقافية مع الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ، على أن يستمر تنفيذ اغلاق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر، والسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد العدد عن 50% حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية