شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يلتقي أهالي حلايب وشلاتين ويستمع إلى مطالبهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة، الخميس، وفدًا من أهالي مدينتي حلايب وشلاتين، للاستماع إلى مطالبهم، وحل المشكلات التي تواجههم.

واكد بيان لمحافظة البحر الأحمر، اهتمام القيادة السياسية بمنطقة جنوب البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مدن حلايب وشلاتين وأبورماد شهدت إقامة العديد من المشروعات الخدمية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وذكر البيان أنه سيجري عقد اجتماع موسع الاسبوع القادم لدراسة مطالب اهالي الجنوب وايجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن مدن الجنوب، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين.

يذكر أن مطالب أهالي الجنوب تتمثل في توزيع وحدات التوطين، وتوفير إقامة بالقاهرة للمرضي من حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى دعم الجمعية النسائية.