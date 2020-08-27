شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصدر قرارا بتعيين «مها حسنين» رئيسا لأمانة المراكز الطبية المختصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتورة مها محمد حسنين مدير عام مركز أورام دار السلام «هرمل» بالعمل رئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك لمدة ثلاثة أشهر. وأكدت وزيرة الصحة، على تنفيذ القرار من جانب الجهات المختصة وإلغاء كافة القرارات السابقة التي تخالف ذلك القرار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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