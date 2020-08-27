ضبط مزرعة قراميط بالدقهلية تتغذى على الحيوانات الميتة والجيف «صور»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد، اليوم، من ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة، والجيفة بمدينة بني عبيد على مساحة 350 متر وسط الأرض الزراعية، بحوض الجرن بحفر بمنطقة «السنبارى».

خرجت الحملة برئاسة حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بنى عبيد، والمهندس محمد سعد مدير الإدارة الزراعية، والدكتور على منصور مدير الإدارة البيطرية، وربيع سلطان مدير الرقابة التجارية بالتموين، واشرف محمود مفتش الصحة، واحمد عبدالقادر مدير الجمعية الزراعية رقم 1، وإيمان عبدالرحمن من التفتيش المالي، والسيد السعيد مدير الإعلام .

وأكد بيان رئاسة مركز بني عبيد، أنه قد تلاحظ تجريف الأرض الزراعية بعمق 2 متر، ووجود كلاب ميتة وعظام حيوانات نافقه وريش فراخ بالمزرعة، ويجري تغذية القراميط على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذا الحيوانات النافقة، مثل الكلاب، والمواشي، والأغنام الميتة، كما تلاحظ أثناء الحملة على جانبي المزرعة، تواجد روث حيوانات، وسبلة طيور، وبواقي، وعظام حيوانات

وأضاف البيان «تم استدعاء مدير الجمعية الزراعية وتم تحرير محضر تجريف أرض زراعيه لصاحب الأرض، وتم إحضار حفار وردم الحفرة والمزرعة بالكامل وقامت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة» .

وأكد حاتم قابيل رئيس مركز رمدينة بنى عبيد على استمرار مثل هذه الحملات للقضاء على كل ما هو فاسد للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة المواطنين من أهالي المركز.

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية

ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة بالدقهلية