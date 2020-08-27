شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى للأمهات والآباء: «النائب العام مش هيربي لكم عيالكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأسر المصرية من التهاون في تربية النشء، وتقويم سلوكهم، موضحاً أن هناك ظاهرة في مجتمعنا بدأت في الظهور يجب علينا الالتفات لها والحذر من خطرها، تتمثل في كثرة ارتكاب الأطفال للحوادث، وتابع: «يا جماعة أولادنا في خطر بسبب إهمال وتقصير بعض الأسر في رعاية أبنائها.. حوادث كبار السن أصبحت تمثل 10% لكن باقى الحوادث أولاد صغار».

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس أن الحوادث تقع بسبب أطفال في سن الثامنة عشر أو العشرين، مضيفاً: «إما لأنهم يقودون السيارات برعونة أو لأنهم أدمنوا المخدرات وآخرون يكونون في سكر»، وتابع: «الحمد الله دى نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر في مجتمعنا ..ولكن يجب علينا أن نتنبه لذلك قبل أن تتفشى العدوى في المجتمع».

وذكر «الجندى»، أن بعض التصرفات الفردية والحوادث الفردية وراءها مجرم حقيقى يتمثل في «أسرة مهملة، فالمجرم الحقيقى هي الأسرة ..مش النائب العام اللى هيربى عيالكم يا جماعة ..اللى هيربى أبنك هو أنت..حرام عليكم لا تحملوا الدولة ما لا تطيق..لا تحملوا المجتمع اخطائكم في ترك ابنائكم فريسة للجنس والمخدرات والسوشيال ميديا».