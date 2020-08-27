شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط استراتيجى لتحقيق السيولة المروريه بشارع فريد ندا ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنا مع احتفالات العيد القومي للقليوبية واستكمالا لاعمال مخطط تطوير مدينة بنها تفقد اللواء عبدالحميد الهجان اعمال تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بحضور رئيس مدينة بنها ومدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة واستشاري المشروع ممثل الجهاز والشركة المنفذة

اطلع المحافظ خلال تفقد الاعمال على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق اماكن انتظار سيارات علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية

يذكر أن مشروع تطوير شارع فريد ندا ممول من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة ٢٠ مليون جنيه كمرحلة أولى والتي تبدأ من شارع هاني كامل حتى مطلع كوبري المصنع الحربي يتبعها مباشرة المرحلة الثانية حتى مدخل الطريق الزراعي وتتضمن أعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضاريا لابناء المدينة

يأتي هذا المشروع ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي يهدف إلى الارتقاء الحضاري بالعاصمة