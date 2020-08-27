شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إخلاء سبيل 60 متهمًا بقضايا أمن دولة: بينها الانضمام لجماعة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات إخلاء متهما في قضايا أمن دولة كانت النيابة اتهمتهم في قضايا الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام.

وقرر قاضي المعارضات في القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ إخلاء سبيل كل من «عطية حافظ حسن ومحمود محمد قطب واحمد حسن عبدالعزيز أحمد».

كما تقرر في القضية ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩ إخلاء سبيل «محمود طه عبداللطيف داود»، وفي القضية ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ اخلاء سبيل ناصر طه عبدالرحمن.

وفي القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ تقرر إخلاء سبيل كل من:

أحمد مجدي عبدالعظيم وسلام أشرف إبراهيم وعبدالله فراج مصطفي ومحمد السيد توفيق وخالد عبدالوهاب محمود وسيد محمود السيد توفيق ومحمود أحمد محمد عبدالحافظ وأحمد خلف عبدالفتاح وسيد محمود أحمد محمد، وأحمد محمد إبراهيم محمد، وعمر محمد عبدالصادق، أحمد جمال عبدالمنجي، وأحمد عبدالناصر شمروخ، أحمد منصور الجزار، وأحمد وهب الله محمد، إسلام سمير فرغلي، إسلام شريف عبدالظاهر، واسلام محمد حسن قليعي، والسيد عبدالجواد السيد، وغريب عبدالجواد السيد، وفتحي مصطفي العوضي، ومحمد بخيت فؤاد، ومحمد عبدالحميد محمد على، ومحمود سليمان محمد حسن، ومحمود غريب عجمي على، ومصطفي محمد حلمي السيد، ومحمد طارق جلال محمود، ومحمد حسام حسن، ومحمود عبدالفتاح محمد، وحسن إبراهيم حسن على، ومحمود ياسر محمود محمد، وحمزه عمر عبدالرحيم عمر، وعبدالرحمن محمد عبدالمعطي، وعزت مصطفي حسين، وعلي محمود فزاع فزاع، ومحمود عوض أحمد سيد، وهشام سمير حامد سعيد، وأحمد إبراهيم أحمد محمود، وسيف سيد على سيد.

كما قرر في القضية ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ إخلاء سبيل كل من أحمد خالد محمد وأيمن محمود عبدالله.

وفي القضية ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ قرر القاضي إخلاء سبيل كل من أبوالخير الشاذلي عبدالعزيز وإبراهيم عبدالمنعم متولي وأحمد سيد محمود أحمد

وفي القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ سبيل كلا من أحمد محمود عبدالعال محمد ومحمد وليد سعد أمين وعبدالحميد خليل عبدالحميد وإبراهيم فايز عبدالرحمن

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وأسامه السيد محمد أحمد

وفي القضية ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨ أخلي سبيل أحمد طلعت كمال السيد وأسامه محمد عراقي وعبدالحميد عبدالمطلب.