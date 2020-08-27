شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إدارة جديدة لمدرسة مدينتي المتكاملة.. ووقف الإجراءات المؤقتة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتوضيحا للخطاب المتداول بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة والمتضمن وقف التحويل أو القبول بالمدرسة أو النقل منها، فإن الوزارة توضح أن تلك الإجراءات مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة.

وأكدت الوزارة إن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.