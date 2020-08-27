شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإخلاء سوق الباجور برئاسة مدير أمن المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية امن المنوفية حملة مكبرة بالتعاون مع مجلس مدينة الباجور لإزالة الاسواق العشواءية والاشغالات والإعلانات المخالفة بمراكز المحافظة. وتمت إزالة سوق الباجور العشوائي وإخلاء ميادين المدينة من الأسواق العشوائية كما تم إزالة الإشغالات من أمام المحلات وتحرير محاضر لعدد منهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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