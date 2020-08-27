شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد وشركة هواوى أكاديمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، برتوكول تعاون مع المهندس يسرى عتلم المدير التنفيذي لشركة هواوى اكاديمي وفنسنت سن رئيس مجلس إدارة شركة هواوى اكاديمي في حضور الدكتور حسن محمد حسن عميد كلية الهندسة ورئيس اكاديمي هواوى بجامعة بورسعيد والأستاذة الدكتورة هبة عبدالعاطي مدير اكاديمي هواوى بجامعة بورسعيد.

ويهدف البروتوكول إلى أنشاء سنتر اكاديمي هواوى بجامعة بورسعيد، ومقرها كلية الهندسة لتدريب طلاب وخريجي جامعة بورسعيد على التكنولوجيات الجديدة مثل الجيل الخامس والحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وحماية الشبكات وذلك بهدف تنمية المهارات وأعداد شباب قادر على مواكبة التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد والوصول للهدف الأكبر وهو تحول أبنائنا إلى محور الموهبين في التحول الرقمي وتحقيق رؤية الوطن 2030، في اطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوى العالمية.

في ضوء انفتاح جامعة بورسعيد على كبريات الشركات العالمية خاصة في المجالات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة وتطوير قطاعات الجامعة المختلفة وتزويد طلابنا وخريجينا بمهارات متنوعة تواكب التطور الهائل في المجالات التكنولوجية.