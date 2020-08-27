شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة غدًا بمسجد محمد علي بالقلعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غداً بمسجد محمد على بالقلعة، في أول خطبة جمعة موحدة بعد فترة الغلق التي استمرت نحو 5 أشهر بسبب فيروس كورونا .

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان: (الأمل حياة) .

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة (مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة ) .

وواصلت وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس عمليات تعقيم ونظافة المساجد في جميع المحافظات، وذلك في إطار استعداد وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة، واستمرارًا لتنفيذ الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة الشيخ جابر طايع ،رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية ،استعداداً لعودة صلاة الجمعة.

وشدد الوزير على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: «الأمل حياة».

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كما شدد وزير الأوقاف على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.