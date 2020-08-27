شكرا لقرائتكم خبر عن التحفط على 11 ألف و560 كمامة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط مصنع كمامات طبية غير مطابقة للمواصتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط 11560 كمامة قماش تحت التصنيع و3500 كمامة قماش منتج نهائى و7200 ملصق مقلد مدون عليه أسماء وهمي و12 ماكينة تصنيعو 400 متر أستيك داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص بمدينة شبين الكوم. تم ضبط مالك المصنع والتحفظ على الكميات المضبوطة تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,825

تعافي 68,713

وفيات 5,317

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