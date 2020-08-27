شكرا لقرائتكم خبر عن «السيدات يمضين قدما» برنامج تدريبى في القرى الاكثر احتياجا بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ اليوم الخميس في الحفل الختامى للبرنامج التدريبي «السيدات يمضين قدما» بالشراكة مع محافظة القليوبية ومنظمة العمل الدولية «Ilo» وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر أحتياجا بحضور وتنسيق المهندسة نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات والتواصل مع الشباب بمكتب المحافظ والدكتور محمد علام نائب رئيس مجلس مدينة القناطر واحمد نجاح مسؤل التدريب بجهاز تنمية المشروعات ويمني فهمي مديرة شركة the market internet وعدد من مسؤلى بعض من الجمعيات الأهلية

يذكر انه تقدم للبرنامج 50 سيدة وتم اختيار عدد 25 سيدة انطبقت عليهم الشروط وهى شرط السن من 18 حتى 45 سنه وشرط القراءة والكتابه وان يكون لديها مشروع أو تريد البدء في عمل مشروع

كما تم الانتهاء من تدريب أكثر من ٥٠ سيدة للنهوض بالمرأة داخل قرية الحسانية بطوخ على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة المحافظة لتنمية القرى الأكثر أحتياجا