شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 18 عقارًا ضمن 234 مقرر إزالتها في القاهرة لإنشاء محور الفردوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، الخميس، 18 عقارًا من إجمالي ٢٣٤ عقارًا وورشة ومخزنًا مقرر إزالتها بشارع الطيران بمنشأة ناصر، ضمن الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.

وبحسب بيان، قام جهاز التعمير بوزارة الإسكان بصرف تعويضات مالية لقاطني تلك العقارات.

وأكد محافظ القاهرة أن المحور الجديد سيسهم في تسيير الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يبدأ المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد، مارًا ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد، متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارا بطريق صلاح سالم، ثم محور الأوتوستراد، مارا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.