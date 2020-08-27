شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالحامول بتكلفة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار الدكتور ابو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة مقر فرع الهيئة الجديد بمركز الحامول.

وأكد المستشار أبوبكر أن الهيئة تؤدى دورا عظيما في الحفاظ على مقدرات الوطن منذ نشأتها عام ١٨٧٥ كاقدم هيئة قضائية في الشرق الاوسط وأن الهيئة شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة كبيرة، وتم افتتاح العديد من المقرات الجديدة لتحقيق العدالة الناجزة، كما سيتم افتتاح مقر الهيئة بالتجمع الخامس خلال الشهر القادم , يليه افتتاح فرع ٦ اكتوبر , ثم فروع مرسي مطروح وبنى سويف والسويس وطنطا والمنصورة , وأضاف بان محافظ كفر الشيخ وعد بتخصيص قطعة أرض لبناء مقر لفرع الهيئة بعاصمة المحافظة مدينة كفر الشيخ خلال الأيام القليلة القادمة.

ووجه كلمة لأعضاء الهيئة قائلا: الوطن ينتظر منكم الكثير في ظل التحديات والانجازات الكبيرة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس السيسي.

وأوضح المستشار السيد ابو كيلة نائب رئيس الهيئة ورئيس فرع كفر الشيخ انه تم تجهيز الفرع الجديد بتكلفة بلغت حوالى ٣ ملايين جنيه ويخدم مراكز الحامول وبلطيم وبيلا والرياض مما يسهم في سرعة إجراءات التقاضى.

حضر الافتتاح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتورعبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

Advertisements