السيسى يتفقد نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز الطبيعى (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محلياً ، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء، وذلك في اطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادى وبيئي واجتماعي كبير وفِي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة اداء تلك المركبات". Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية

الرئيس السيسى يتفقد نماذج السيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعى



السيسى يتفقد نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز



السيسى يتفقد نماذج سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى

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