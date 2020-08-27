مطار القاهرة يسير اليوم 65 رحلة لنقل 8591 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير اليوم الخميس مطار القاهرة الدولى على مدار 24 ساعة 65 رحلة طيران سفر ووصول تابعة لشركات أجنبية وعربية لنقل 8591 راكب

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن معدل تشغيل المطار من الرحلات الأجنبية على مدار اليوم الخميس بلغ 65 رحلة سفر وصول لشركات طيران أجنبية وعربية نقلت 8591 راكبا، حيث يغادر المطار 31 رحلة سفر لشركات طيران أجنبية وعربية على متنها 3383 راكبا، فى حين تستقبل صالت الوصول المختلفة بالمطار 34 رحلة وصول لشركات طيران أجنبية تنقل على متنها 5208 ركاب.

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وذكرت المصادر أن وجهات الطيران لتلك الشركات يشمل العديد من المطارات الأوروبية والأسيوية والإفريقية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة