أخبار مصر | مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس استقبلت 2350 طالب وطالبة طوال أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس استقبلت 2350 طالب وطالبة طوال أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس توافد مستمر لطلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة، اشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك للحفاظ على سلامة وامان الطلاب اثناء تسجيل رغباتهم.

واستقبلت مكاتب التنسيق الالكتروني بالجامعة ما يقرب من 2350 طالب وطالبة طوال أيام تنسيق المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات، فاستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 837 طالب وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 486 طالب وطالبة على معامل كلية كلية الهندسة، 634 طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم عبر معامل كلية الحاسبات والمعلومات، وشهدت كلية البنات توافد 205 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها، بينما استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الزراعة توافد 188 طالب وطالبة.

ومن المقرر أن تعلن نتائج المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات خلال 3 أيام من إغلاق باب التقدم اليوم مع إعلان موعد بداية المرحلة الثانية والحدود الدنيا للقبول بها.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، ومقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

واتخذت كافة مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.