أخبار مصر | مؤسسة "صناع الخير " تبدأ تنفيذ مبادرة "لمسة خير" لإنقاذ مرضى الأمراض الجلدية المزمنة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر مؤسسة "صناع الخير " تبدأ تنفيذ مبادرة "لمسة خير" لإنقاذ مرضى الأمراض الجلدية المزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية أنها بدئت بشكل فعلي خطوات تنفيذ مبادرة "لمسة خير" لانقاذ حياة مصابى الامراض الجلدية المزمنة والخطيرة من غير القادرين والتى تطلقها المؤسسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء وباشراف الدكتور هانى الناظر استاذ الامراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث الاسبق حيث قامت المؤسسة بتوزيع العلاج الدوائى بالمجان ل20 من المصابين من 4 محافظات بعد توقيع الدكتور هانى الناظر الكشف عليهم.

وأكد الدكتور هانى الناظر أن عدد من الأمراض الجلدية المزمنة تحتاج إلى رعاية مستمرة وعلاج دوائى دائم، وقد تودى بحياة المصاب بها ان لم يحصل على العلاج ويدوام على استخدامه، والبعض من هذه الامراض تتضاعف تكلفة علاجه، وهنا يصبح من المستحيل على شرائح غير القادرين الحصول على علاج لهذه الامراض، ولذلك انطلقت مبادرة "لمسة خير" كمبادرة رائدة وفريدة من نوعها تستهدف الوصول الى حالات المصابين بالامراض الجلدية المزمنة والاكثر خطورة على حياة المصابين بها مثل مرض التحلل الجلدى الفقاعى الفقاعى وقشر السمك، وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج الدوائى لهم بشكل شهرى وكل ذلك بالمجان تماما.

وأشار الناظر إلى أن لمسة خير تستهدف الوصول الى انقاذ حياة اكبر عدد ممكن من مصابى الامراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل انحاء مصر بالمتابعة والاشراف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان وأن ذلك يحتاج الى تضافر الجميع لتحقيق هذا الهدف الإنسانى النبيل.

من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان مبادرة "لمسة خير" لدعم مصابى الامراض الجلدية المزمنة تاتى ضمن سلسلة المبادرات الانسانية الفريدة التى تطلقها صناع الخير تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وتستهدف دعم مرضى غير قادرين في مواجهة مرض لعين يهدد حياتهم، ومن هذه المبادرات مبادرة اطمن على نفسك لمواجهة فيروس سى ومبادرة عنيك في عنينا لمحاربة العمى ومبادرة نبض حياة لدعم علاج مرضى القلب.

وأشار زمزم إلى أن مبادرة "لمسة خير" تميزت بتطوع واحد من ارفع القامات الطبية في مجال علاج الامراض الجلدية وهو الدكتور هانى الناظر للاشراف على المبادرة، وتعمل المبادرة على توقيع الكشف الطبي علي حالات المصابين بالامراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين، ودعمهم فى الحصول على علاج شهرى مجانا كذلك نشر التوعية بطرق مقاومة الإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة وطرق الحماية من الإصابة بها من الأصل.