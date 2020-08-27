أخبار مصر | التعليم توضح حقيقة وقف التحويل إلى مدرسة مدينتي المتكاملة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 27 أغسطس 2020 07:32 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم توضح حقيقة وقف التحويل إلى مدرسة مدينتي المتكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدائم على مصلحة الطلاب وتوضيحًا للخطاب المتداول بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة والمتضمن وقف التحويل أو القبول بالمدرسة أو النقل منها، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تلك الإجراءات مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة.

وتؤكد الوزارة إن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.