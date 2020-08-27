شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يطلق فعاليات حملة «لأني رجل» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومى للمرأة صباح اليوم إجتماعا تحضيريا لمناقشة فعاليات المرحلة الثانية من حملة «لأنى رجل» والتى ستنطلق السبت القادم الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٠ وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

حضر الاجتماع إيزيس محمود مدير عام التوعية والتدريب بالمجلس، جمال عبد الحفيظ مدير عام شئون الفروع بالمجلس، وممثلي وزارة الشباب والرياضة ، وشباب الأمانة العامة بالمجلس وشباب المحافظات المشاركين في الحملة، حيث تم عرض ما انتهت اليه المرحلة الأولى من دوري لأنى رجل والوصول إلى قطاعات كبيرة من الشباب و التعريف برسائل الحملة بشكل مبسط وفعال للجمهور.

واستعرضت إيزيس حافظ عن بعض التجارب السابقة من حملة لأنى رجل مشيرة إلى أن التوعية برسائل دوري لأني رجل فى المرحلة الثانية ستتم فى محافظات القاهرة ، إسكندرية ، بورسعيد ، دمياط ،جنوب سيناء ،الفيوم، أسيوط وأسوان .

يذكر أن دورى «لأني رجل» ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل الشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، لحث الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.